Bloqueio atmosférico mantém calor intenso em regiões do Brasil Nordeste enfrenta chuvas intensas enquanto outras áreas permanecem secas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/05/2025 - 00h21 (Atualizado em 17/05/2025 - 00h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja qual é a previsão do tempo para este fim de semana

O bloqueio atmosférico continua influenciando o clima no Brasil, mantendo o tempo quente e seco nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Este fenômeno impede a formação de nuvens de chuva e contribui para um veranico, elevando as temperaturas em até 5ºC acima da média nessas áreas. Enquanto isso, o Nordeste enfrenta chuvas intensas, com volumes significativos previstos para Sergipe e Alagoas.

Nas regiões afetadas pelo bloqueio, o calor persiste com tardes mais quentes especialmente no norte do Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. No Rio de Janeiro e em Minas Gerais, as temperaturas podem subir até 3ºC acima do normal. Por outro lado, as capitais Manaus, Boa Vista e Macapá, na região Norte, também registram chuvas fortes.

Em cidades como Porto Alegre e Salvador, as temperaturas devem atingir 30ºC, enquanto Porto Velho pode chegar a 33ºC. Em Campo Grande, o tempo permanece firme com máximas de 29ºC. O clima segue sem grandes mudanças no início da próxima semana.

Assista em vídeo - Veja qual é a previsão do tempo para este fim de semana

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!