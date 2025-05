PF é informada sobre possíveis fraudes no INSS pelo menos desde 2020

A Polícia Federal foi comunicada sobre suspeitas de fraudes no INSS pelo menos desde 2020, quando a Polícia Civil do Distrito Federal iniciou uma investigação sobre descontos feitos pela Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais (Conafer). O caso foi transferido à PF por decisão judicial, mas o inquérito foi arquivado por ausência de indícios de crime. Com o aumento das denúncias, a primeira operação da PF contra o esquema ocorreu apenas no mês passado. Atualmente, 12 entidades são investigadas e 41 tiveram os convênios suspensos. Mais de 1,3 milhão de beneficiários já contestaram descontos, e o INSS iniciará a devolução de R$ 292 milhões a partir do dia 26 de maio. No Congresso, há expectativa pela instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apurar o caso.



