Boletim Focus projeta crescimento econômico de 2,14% para o Brasil em 2025 Inflação deve atingir 5,5%, um ponto percentual acima do limite da meta JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 00h31 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h31 ) twitter

Boletim Focus: economia deve crescer 2,14% em 2025, projetam analistas ouvidos pelo BC

Analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central acreditam que a economia brasileira crescerá 2,14% em 2025. A cotação do dólar é estimada em R$ 5,80 até o final do ano. A inflação oficial é prevista em 5,5%, superando a meta por um ponto percentual. A taxa básica de juros Selic deve permanecer em seu patamar atual de 14,75% até o fim de 2025. As informações são do Boletim Focus do Banco Central.

Assista em vídeo - Boletim Focus: economia deve crescer 2,14% em 2025, projetam analistas ouvidos pelo BC

