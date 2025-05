INSS começa a devolver quase R$ 300 milhões descontados ilegalmente em abril

O INSS começou a devolver, nesta segunda-feira (26), os valores que foram descontados irregularmente de aposentadorias e pensões no mês de abril. Quase R$ 300 milhões vão voltar aos beneficiários. Serão devolvidos R$ 292 milhões descontados na folha de pagamento do mês de abril. O calendário de ressarcimento proposto pelo INSS vai levar em conta o último número do cartão do benefício. Nesta segunda-feira, começa o pagamento para os segurados que ganham até um salário-mínimo e têm o cartão com o final ‘1’. Esses beneficiários vão receber até o dia 6 de junho. Já para aposentados e pensionistas com renda mensal acima de um salário-mínimo, o valor será depositado entre os dias 2 e 6 de junho, também seguindo o número final do cartão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!