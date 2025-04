Bolsonaro passa mal durante visita ao RN e é internado em UTI Ex-presidente foi levado de helicóptero após sentir dores abdominais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 23h34 (Atualizado em 11/04/2025 - 23h34 ) twitter

Bolsonaro passa mal e é levado de helicóptero para UTI no RN

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado no Rio Grande do Norte após sentir fortes dores abdominais durante uma visita ao interior do estado. Ele estava em Tangará quando passou mal e foi levado de carro para um hospital em Santa Cruz, onde recebeu analgésicos antes de ser transferido de helicóptero para Natal.

Em Natal, Bolsonaro foi transportado para uma unidade de terapia intensiva (UTI), onde exames laboratoriais e de imagem foram realizados. Apesar do quadro de distensão abdominal, não há necessidade de cirurgia de emergência. Em 2018, Bolsonaro sofreu um atentado que deixou sequelas abdominais.

Durante o atendimento médico, ele se manteve comunicativo e bem-humorado. Não há previsão de alta no momento. O ex-presidente estava no estado para visitar municípios e obras que receberam recursos durante seu governo anterior.

