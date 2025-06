Bombardeio iraniano destrói prédio residencial em Israel Ataque antes do cessar-fogo deixa mortos e feridos em Berseba JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 23h26 (Atualizado em 24/06/2025 - 23h26 ) twitter

Cabrini: ataques do Irã atingem prédio residencial em Israel e deixam quatro mortos

Um ataque do Irã destruiu um edifício residencial em Berseba, no sul de Israel, antes do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. Quatro pessoas morreram e 28 ficaram feridas. O enviado especial da RECORD, Roberto Cabrini, documentou a situação no local.

O ataque ocorreu pela manhã e resultou na destruição quase total de um prédio de cinco andares. Um míssil balístico atingiu entre o quarto e quinto andar, onde estava localizado o bunker de proteção. Equipes de resgate trabalharam intensamente nos escombros em busca de sobreviventes, mas logo concentraram esforços no resgate dos corpos após anunciar que não havia mais esperança.

Além disso, o hospital Soroka também foi alvo durante os ataques. Apesar dos danos significativos, ele continua operando devido à sua importância vital para a população local. A crise humanitária na área se agrava com a destruição das infraestruturas essenciais.

Assista ao vídeo - Cabrini: ataques do Irã atingem prédio residencial em Israel e deixam quatro mortos

