Botafogo vence Ceará em jogo adiado do Brasileirão

Brasileirão: em noite de despedidas, Botafogo vence o Ceará em jogo adiado da 10ª rodada

Pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Ceará por 3 a 2 em uma partida adiada da décima rodada. A vitória trouxe ânimo aos torcedores, mesmo com a despedida de Igor Jesus, que se transferiu para o Nottingham Forest, mas ainda jogará a Copa do Mundo de Clubes.

No confronto, o Botafogo abriu o placar com Mastriane após defesa do goleiro Fernando Miguel. O Ceará igualou o marcador com Pedro Raul. Alex Telles, de pênalti, e Marlon Freitas, com um chute de esquerda, ampliaram para o Botafogo. Pedro Raul descontou novamente para o Ceará, encerrando o jogo em 3 a 2.

Assista ao vídeo - Brasileirão: em noite de despedidas, Botafogo vence o Ceará em jogo adiado da 10ª rodada

