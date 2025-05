BR-116 registra 531 mortes em acidentes nos primeiros meses do ano Imprudência de motoristas é apontada como principal causa JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 23h55 (Atualizado em 09/05/2025 - 23h55 ) twitter

Rodovia mais perigosa do Brasil, BR-116 acumula 531 mortes só nos primeiros quatro meses do ano

A BR-116 foi considerada a rodovia mais perigosa do Brasil, com 531 mortes registradas nos primeiros quatro meses do ano. A estrada atravessa dez estados e a imprudência dos motoristas é apontada como a principal causa de acidentes, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Em Minas Gerais, um acidente grave envolveu uma carreta, um carro e um ônibus, resultando em 41 vítimas. A BR-116 é seguida pela BR-101 e BR-277 em número de fatalidades. No mesmo período, mais de 6 mil pessoas perderam a vida em estradas federais no Brasil.

A falta de atenção dos motoristas devido ao uso de celular ou excesso de velocidade é um fator significativo nos acidentes. Especialistas defendem punições mais severas para motoristas imprudentes, considerando o histórico de infrações de cada condutor.

