Lula se encontra com o presidente russo Vladimir Putin em Moscou

O presidente Lula se encontrou, nesta sexta (9), com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscou. A reunião foi realizada após o desfile militar que marcou os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Mais de 11 mil militares marcharam na Praça Vermelha, na capital russa. O desfile contou com a participação de 13 países, incluindo soldados russos que lutaram na Ucrânia e integrantes da Guarda de Honra da China. A data celebra a derrota da Alemanha nazista pelos aliados, em 9 de maio de 1945. Neste ano, o evento também serviu como uma forma de a Rússia mostrar ao ocidente que não está isolada.



