Braga Netto e Mauro Cid se enfrentam em acareação sobre suposta trama golpista Mauro Cid reafirma ter recebido dinheiro de Braga Netto; ex-ministro nega JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 23h29 (Atualizado em 24/06/2025 - 23h29 )

Braga Netto e Mauro Cid ficam frente a frente em acareação de ação de suposta trama golpista

O ex-ministro da Defesa, Braga Netto, e o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, participaram de uma acareação no processo que investiga uma suposta conspiração após as eleições de 2022. Mauro Cid reafirmou ter recebido dinheiro de Braga Netto para o suposto esquema, enquanto o ex-ministro negou as acusações.

O encontro entre os dois foi solicitado pelos advogados de Braga Netto e presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Durante a sessão, Mauro Cid manteve sua declaração de que recebeu uma quantia em dinheiro dentro de uma sacola de vinho no Palácio da Alvorada, em dezembro de 2022. Apesar de afirmar que a sacola estava lacrada, ele disse ter presumido o valor pelo peso do pacote.

Braga Netto rejeitou as alegações de ter entregue dinheiro a Cid. A defesa destacou que o ex-ministro chamou Cid de mentiroso durante a acareação, sem contestação por parte do ex-ajudante. O pedido da defesa para gravar a sessão foi negado por Alexandre de Moraes para evitar pressões e vazamentos que pudessem comprometer o processo.

Em outro momento do dia, o general Freire Gomes negou ter ordenado a prisão de Jair Bolsonaro, esclarecendo que apenas alertou sobre as consequências jurídicas de um possível decreto de exceção. Freire Gomes e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres mantiveram suas declarações anteriores durante a acareação.

