Brasil avança à final do Mundial de Futebol de Areia após vencer Portugal Seleção enfrentará Belarus em busca do sétimo título mundial JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/05/2025 - 00h38 (Atualizado em 11/05/2025 - 00h38 )

Seleção brasileira de futebol de areia vence e se classifica para a final do mundial

A seleção brasileira de futebol de areia garantiu vaga na final do Mundial após vencer Portugal por 4 a 2. A partida ocorreu em Seychelles, no leste da África.

Portugal começou à frente com um gol de cabeça de Bernardo Lopes. No segundo tempo, o Brasil empatou com um gol de bicicleta de Thanger. A virada veio com Felipe, que marcou após receber um passe do goleiro. Portugal ainda igualou o placar com André Lourenço, mas Rodrigo colocou o Brasil novamente em vantagem ao converter um tiro direto. O gol final foi marcado por Catarino, selando a vitória brasileira.

Agora, o Brasil enfrentará Belarus na final, buscando conquistar seu sétimo título mundial.

Assista em vídeo - Seleção brasileira de futebol de areia vence e se classifica para a final do mundial

