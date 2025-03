Brasil avança em ranking de felicidade da ONU e supera Espanha e Itália Finlândia lidera pesquisa de felicidade pelo oitavo ano; EUA caem para 24ª posição JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 00h16 (Atualizado em 21/03/2025 - 00h16 ) twitter

Brasil sobe em pesquisa da ONU que mede a felicidade no mundo e fica à frente da Espanha e Itália

O Brasil avançou oito posições na pesquisa das Nações Unidas que avalia a felicidade global, passando da 44ª para a 36ª posição, superando países como Espanha e Itália. Na América do Sul, o Brasil está atrás apenas do Uruguai. A Finlândia continua no topo do ranking pelo oitavo ano seguido. Os Estados Unidos, por outro lado, caíram da 15ª para a 24ª posição, marcando a primeira vez que o país não figura entre os 20 mais felizes. A pesquisa da ONU considera fatores como desenvolvimento econômico, programas sociais e a percepção de felicidade da população para compor o ranking.

