Brasil brilha em Cannes com campanha da RICtv, afiliada da RECORD Campanha transforma celebração em ação de marketing inovadora JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/06/2025 - 01h57 (Atualizado em 19/06/2025 - 01h57 )

Campanha criada em parceria com a RICtv, afiliada da RECORD, ganha dois ouros em Cannes

O Brasil destacou-se no Cannes Lions ao conquistar um total de 36 prêmios em um único dia. Entre eles, uma campanha desenvolvida em parceria com a RICtv, afiliada da RECORD, recebeu dois ouros por sua inovação. A ideia transformou a comemoração da torcida do Operário no Campeonato Paranaense em cupons de desconto através do uso de papel picado.

Leonardo Petrelli, presidente do grupo RIC Paraná, destacou a colaboração entre a RICtv e a RECORD, que foi crucial para o sucesso da campanha. Além disso, o festival celebrou iniciativas sustentáveis brasileiras, como uma camiseta feita de algodão reciclado e óleos naturais da Amazônia.

