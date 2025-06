Selic tem sétima alta seguida e taxa básica de juros fica em 15%

Brasil e Estados Unidos decidiram manter inalteradas suas taxas básicas de juros nesta quarta-feira (18). O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a Selic em 13,75% ao ano, interrompendo um ciclo de seis altas consecutivas. Já o Federal Reserve, banco central americano, optou por manter os juros entre 4,25% e 4,5%, diante das incertezas econômicas no país. A decisão brasileira indica uma possível mudança de rumo na política monetária, e analistas já começam a projetar quando poderá haver uma redução nos juros, dependendo da inflação, do câmbio e do cenário econômico e político nos próximos meses.



