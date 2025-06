Único sobrevivente de acidente aéreo na Índia participa de funeral do irmão que estava no avião

O único sobrevivente do acidente aéreo, que matou 271 pessoas - semana passada, na Índia - participou hoje (18) do funeral do irmão, que também estava a bordo da aeronave. Muito emocionado, Ramesh chegou à cerimônia amparado por amigos. Ele estava com alguns curativos no rosto. Na quinta-feira (11) passada, o avião com destino a Londres caiu instantes após a decolagem e atingiu o alojamento de uma faculdade de medicina. Ramesh conseguiu se salvar pela porta de emergência da aeronave. As causas do acidente são investigadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!