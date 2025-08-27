Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Brasil enfrenta onda massiva de ataques cibernéticos

País registra impressionantes 314 bilhões de tentativas de fraudes digitais em seis meses

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Brasil registrou 314 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no primeiro semestre.
  • O país é o principal alvo de fraudes digitais na América Latina, com 84% das fraudes na região.
  • A digitalização e a presença de grandes empresas atraem cibercriminosos, especialmente em datas comemorativas.
  • É fundamental implementar proteções robustas para proteger serviços essenciais, como energia e saúde pública.

 

Brasil é o maior alvo de golpes digitais da América Latina
Brasil é o maior alvo de golpes digitais da América Latina

No primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou um total alarmante de 314 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Esses números colocam o país como o principal alvo de golpes digitais na América Latina. Segundo um estudo recente, essas tentativas representam impressionantes 84% das fraudes contra sistemas digitais na região.

A crescente digitalização e a presença de grandes corporações tornam o mercado brasileiro especialmente atraente para cibercriminosos. Em períodos como datas comemorativas, a atividade nas plataformas digitais aumenta significativamente, elevando o risco de ataques. Um exemplo disso é uma rede de material de construção que enfrentou quatro bilhões de tentativas de invasão em sua loja virtual ao longo de três anos.

A vulnerabilidade do Brasil a esses ataques está ligada ao seu ambiente digitalizado e ao volume financeiro das transações realizadas. Se criminosos conseguirem ultrapassar as barreiras de proteção existentes, as consequências podem ser severas, impactando serviços essenciais como energia e saúde pública. Por isso, é crucial implementar proteções robustas para minimizar possíveis impactos.

Perguntas e Respostas

Qual o número de tentativas de ataques cibernéticos registradas no Brasil no primeiro semestre deste ano?


O Brasil registrou um total de 314 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no primeiro semestre deste ano.

Como o Brasil se posiciona em relação a fraudes digitais na América Latina?


O Brasil é o principal alvo de golpes digitais na América Latina, com essas tentativas representando 84% das fraudes contra sistemas digitais na região.

Quais fatores tornam o mercado brasileiro atrativo para cibercriminosos?


A crescente digitalização e a presença de grandes corporações tornam o mercado brasileiro especialmente atrativo para cibercriminosos.

Quais são as potenciais consequências de um ataque cibernético bem-sucedido no Brasil?

Se os criminosos conseguirem ultrapassar as barreiras de proteção, as consequências podem ser severas, impactando serviços essenciais como energia e saúde pública.

Assista ao vídeo - Brasil é o maior alvo de golpes digitais da América Latina

Veja também


As áreas de instabilidade se afastam um pouco mais da região Sul e o risco para temporais diminui

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.