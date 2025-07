Brasil investe em programas para garantir alimentação à população vulnerável Investimentos incluem agricultura familiar e cozinhas solidárias no combate à fome JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 00h11 (Atualizado em 30/07/2025 - 00h11 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Brasil amplia investimentos em programas para combater a insegurança alimentar.

Apoio à agricultura familiar e gestão de cozinhas solidárias são algumas das iniciativas.

Cozinhas solidárias oferecem mais de 13 milhões de refeições e utilizam ingredientes frescos.

Com o Plano Brasil Sem Fome, o país reassegura sua posição fora do mapa da fome após três anos.

Governo amplia os investimentos em políticas e programas sociais para levar alimentos a todos

O Brasil saiu do Mapa da Fome, entretanto, muitos ainda enfrentam insegurança alimentar. Para assegurar refeições no prato dos que mais precisam, o governo brasileiro ampliou seus investimentos em programas sociais e políticas. Entre as iniciativas implementadas estão o apoio à agricultura familiar e a gestão de cozinhas solidárias em diversas partes do país.

Em um assentamento em Brasilândia, Distrito Federal, produtores usufruem de um sistema agroflorestal que abrange cinco hectares. Frutas como bananas e laranjas são cultivadas sem uso de produtos químicos. Esta produção contribui para o abastecimento de escolas e cozinhas solidárias, além de beneficiar instituições que apoiam famílias em situações vulneráveis.

Na localidade Sol Nascente, um projeto significativo liga a produção rural ao combate à fome urbano. Essas cozinhas solidárias transformam ingredientes frescos em pratos saudáveis, tendo servido mais de 13 milhões de refeições este ano. Originalmente surgidas durante a pandemia, essas cozinhas começaram distribuindo cestas básicas e agora chegam a fornecer até 150 marmitas diariamente.

De acordo com um relatório da ONU, o Brasil, após três anos, reassegurou sua posição fora do mapa da fome. Com a criação do Plano Brasil Sem Fome e a revitalização de programas como o Bolsa Família, o governo busca garantir que aqueles necessitados acessem alimentos de qualidade e promovam uma alimentação saudável.

