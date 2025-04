Brasil pode se beneficiar de tarifas dos EUA com novas parcerias comerciais Especialistas veem oportunidades para o Brasil com China e Japão JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 23h53 (Atualizado em 02/04/2025 - 23h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil pode aproveitar tarifaço de Trump para se aproximar de parceiros como China e Japão

A recente decisão dos Estados Unidos de aumentar as tarifas de importação está afetando o comércio internacional. Especialistas ouvidos pela RECORD afirmam que o Brasil pode perder espaço no mercado americano devido às novas taxas sobre suas exportações. No entanto, este cenário também abre portas para fortalecer relações comerciais com países como China e Japão.

No último ano, as exportações brasileiras para os EUA ultrapassaram US$ 40 bilhões, incluindo produtos como petróleo, ferro, aço, aeronaves e café. As tarifas sobre aço e alumínio brasileiros já eram de 25%, aumentando a competitividade dos produtos americanos. A tensão comercial entre Estados Unidos e China pode beneficiar o Brasil em setores agrícolas como soja, milho e algodão.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil expressou desapontamento com as novas tarifas americanas, alegando violação dos compromissos dos EUA na Organização Mundial do Comércio. O governo brasileiro mantém-se aberto ao diálogo mas considera recorrer à OMC. Enquanto isso, no mercado brasileiro, o dólar subiu levemente em resposta às tarifas.

Assista em vídeo - Brasil pode aproveitar tarifaço de Trump para se aproximar de parceiros como China e Japão

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!