Brasil prepara medidas para responder à taxação dos EUA Estratégias emergenciais serão apresentadas ao presidente Lula nesta semana JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 08h50 (Atualizado em 22/07/2025 - 08h50 )

Governo estuda medidas para diminuir os impactos da taxação dos EUA contra produtos brasileiros

O governo brasileiro está desenvolvendo estratégias para mitigar os efeitos das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos nacionais, que entrarão em vigor em breve. As medidas serão apresentadas ao presidente Lula nos próximos dias para apoiar os setores mais afetados.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ter respostas emergenciais para a taxação de 50% que começará a valer no início de agosto. O governo já enviou cartas aos EUA manifestando descontentamento com as tarifas e busca resposta sobre uma proposta comercial enviada anteriormente.

Um comitê interministerial reuniu-se com representantes do setor de tecnologia, incluindo empresas como Meta e Google, buscando diálogo e aproximação.

No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes aceitou um pedido para investigar o possível uso de informações privilegiadas relacionadas ao comércio de dólares antes do anúncio das tarifas.

Governo estuda medidas para diminuir os impactos da taxação dos EUA contra produtos brasileiros

