Brasil registra mais de 100 mil casos de Covid entre começo de janeiro e metade de fevereiro Aglomerações durante o Carnaval e festas aumentam risco de contágio JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 21h43 (Atualizado em 05/03/2025 - 21h43 )

Brasil registra mais de 100 mil casos de Covid entre início de janeiro e dia 15 de fevereiro

O Brasil registrou um aumento significativo nos casos de Covid-19 entre o início de janeiro e o dia 15 de fevereiro, com mais de 100 mil casos confirmados e 500 óbitos. Durante as primeiras três semanas do ano, foram contabilizadas quase 58 mil notificações, representando um aumento de 151% em comparação com as últimas três semanas de dezembro.

Especialistas destacam a importância da vacinação para conter a disseminação do vírus. Apesar da taxa de mortalidade por Covid permanecer baixa, completar o ciclo vacinal continua sendo crucial para a prevenção. Eventos como o Carnaval e as festas de fim de ano são apontados como fatores que podem ter contribuído para esse aumento no número de casos.

A retomada das aglomerações e o relaxamento na adesão à vacinação também são mencionados como causas potenciais para o crescimento dos diagnósticos.

Assista em vídeo - Brasil registra mais de 100 mil casos de Covid entre início de janeiro e dia 15 de fevereiro

