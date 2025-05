Brasil registra mais de 220 mil pedidos de medidas protetivas em três meses Oito estados adotam plataformas online para facilitar solicitações JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 23h05 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais de 220 mil mulheres pediram medidas protetivas à Justiça nos primeiros três meses do ano

Nos primeiros três meses deste ano, mais de 220 mil mulheres no Brasil solicitaram medidas protetivas à Justiça. Para atender essa demanda crescente e facilitar o processo de solicitação, oito estados implementaram sistemas online. Essa iniciativa visa ajudar mulheres que evitam ir pessoalmente às delegacias por medo.

No Rio Grande do Sul, a plataforma foi lançada após dez mulheres serem assassinadas durante o feriado de Páscoa. Em poucos dias de funcionamento, já foram registrados 407 pedidos. Além do Rio Grande do Sul, os estados do Piauí, Sergipe, Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Espírito Santo também oferecem essa opção digital.

A possibilidade de solicitar proteção pela internet permite que as vítimas façam o pedido sem sair de casa, oferecendo uma alternativa segura em situações de violência.

Assista em vídeo - Mais de 220 mil mulheres pediram medidas protetivas à Justiça nos primeiros três meses do ano

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!