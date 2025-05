Brasil registra menor número de nascimentos em quatro décadas Em 2023, o país teve uma redução de 0,7% em relação ao ano anterior JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/05/2025 - 00h34 (Atualizado em 17/05/2025 - 00h34 ) twitter

Brasil registra, em 2023, menor número de nascimentos dos últimos 45 anos

Em 2023, o Brasil registrou o menor número de nascimentos em quatro décadas, com um total de 2.523.267 recém-nascidos. Este número representa uma redução de 0,7% em comparação com o ano anterior. Esta tendência de queda foi observada em todas as regiões do país, exceto no Centro-Oeste. Os dados foram divulgados pelo IBGE.

