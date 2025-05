IBGE: desemprego sobe em 12 estados no primeiro trimestre do ano

O desemprego subiu em 12 estados brasileiros no primeiro trimestre deste ano, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (16) pelo IBGE. Mesmo assim, a taxa nacional é a menor para o período desde 2012. São Paulo é segundo estado com o maior número de trabalhadores formais no setor privado, acima da média nacional. Pernambuco, Bahia e Piauí têm os maiores níveis de desemprego no país, enquanto Santa Catarina, Rondônia e Mato Grosso registram as menores taxas. A desocupação atinge principalmente mulheres e negros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!