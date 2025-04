Brasil registra queda de 70% nas queimadas no início de 2025 Monitor do Fogo aponta redução significativa nas áreas afetadas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 21h08 (Atualizado em 16/04/2025 - 21h08 ) twitter

Minuto JR: Brasil registra redução de 70% da área queimada no primeiro trimestre de 2025

O Brasil registrou uma diminuição de 70% na área queimada nos primeiros três meses de 2025 em comparação ao mesmo período do ano anterior. Segundo o Monitor do Fogo, ferramenta do MapBiomas, cerca de 913 mil hectares foram afetados por incêndios.

Enquanto isso, o governo federal introduziu uma medida provisória para reduzir a fila de atendimento do INSS, oferecendo pagamentos adicionais por processos concluídos e perícias realizadas.

Além disso, a Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo indiciou 16 policiais pela morte de Vinícius Gritzbach no Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos. Todos os policiais estão presos devido à acusação de escolta ilegal e execução do delator do PCC.

