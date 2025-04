Número de casos de antissemitismo quadruplica no Brasil desde outubro de 2023

Crescem cada vez mais no Brasil as ameaças antissemitas. Desde outubro de 2023, quando começou o mais recente conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, quadruplicou o número de casos. São Paulo (24,61%), Rio de Janeiro (9,51%) e Rio Grande do Sul (8,17%) lideram os ataques. As redes sociais foram o espaço mais usado por criminosos. O crime de antissemitismo, caracterizado pelo ódio contra judeus, é inafiançável e imprescritível.



