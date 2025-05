Brasileira é encontrada morta em hotel próximo a Tóquio Amanda Borges estava sem seus pertences e tinha viagem marcada para o Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/05/2025 - 23h33 (Atualizado em 02/05/2025 - 23h33 ) twitter

Brasileira é encontrada morta em hotel nas proximidades de Tóquio, no Japão

Amanda Borges, de 30 anos, foi encontrada morta em um hotel nas proximidades de Tóquio, Japão. Natural de Caldazinha (GO) e residente em São Paulo, ela viajou para a Coreia do Sul em março para cuidar de um parente do namorado e, posteriormente, foi ao Japão para um intercâmbio e para assistir a uma corrida de carros.

Amanda deveria retornar ao Brasil em 1º de maio, mas deixou de responder às mensagens da família horas antes do voo. As autoridades japonesas encontraram seu corpo com sinais de asfixia e sem objetos pessoais. O Itamaraty e a Assessoria de Assuntos Internacionais de Goiás estão prestando auxílio à família. O Japão, conhecido por ser um dos países mais seguros do mundo, registrou 912 homicídios e 1361 roubos no ano anterior.

