Stalking: polícia localiza e prende suspeito de perseguir e incendiar a casa de uma mulher

Após mais de um mês de buscas, a polícia de São Paulo prendeu um homem acusado de invadir e incendiar a casa de uma jovem em Itapevi, na Grande SP. A vítima, que já possuía medida protetiva contra o suspeito, escapou ilesa porque estava viajando. O caso, registrado como stalking, está sendo investigado. A mulher havia encontrado um gravador escondido pelo acusado em sua casa semanas antes do incêndio. Dados nacionais mostram que esse tipo de crime ocorre a cada 6 minutos e 48 segundos no Brasil.



