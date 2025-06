Brasileira presa em penhasco de vulcão na Indonésia aguarda resgate Resgate enfrenta desafios climáticos enquanto pai de Juliana Marins tenta chegar ao país JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 23h24 (Atualizado em 23/06/2025 - 23h24 ) twitter

Brasileira que caiu em vulcão na Indonésia é visualizada por drone a 500 metros de profundidade

Juliana Marins, uma turista brasileira de 26 anos, foi localizada por drones a 500 metros de profundidade no vulcão Rinjani, na Indonésia. Ela está presa em um penhasco, imóvel, e os esforços de resgate já duram três dias. As operações enfrentam dificuldades devido à neblina e à geografia complexa do local.

O pai de Juliana está tentando chegar à Indonésia para acompanhar o resgate, mas foi retido em Portugal devido ao fechamento do espaço aéreo no Catar. A embaixada brasileira em Jakarta enviou representantes para acompanhar a operação de perto.

Juliana caiu enquanto fazia uma trilha na cratera do vulcão com um grupo de turistas. Autoridades locais consideram o uso de helicópteros para resgatá-la, apesar das condições adversas no topo do vulcão, como baixa concentração de oxigênio e mudanças climáticas rápidas.

Alpinistas e voluntários especializados em resgates noturnos também estão colaborando nas buscas. A família de Juliana no Brasil está apreensiva com a demora no resgate, temendo que a situação se agrave com o passar do tempo.

