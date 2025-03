Brasileira presa na França por tráfico internacional; amiga está desaparecida Paraense foi detida, enquanto sua amiga está desaparecida há duas semanas JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 00h29 (Atualizado em 14/03/2025 - 00h29 ) twitter

Brasileira é presa em aeroporto na França por tráfico internacional de drogas

Ana Paula Silva, uma brasileira do Pará, foi presa em um aeroporto francês sob acusação de tráfico internacional de drogas. Ela viajava com Suellen Cristina, cuja família não tem notícias há duas semanas. As duas partiram de Belém para São Paulo antes de embarcarem para a Europa.

Ana Paula é conhecida por suas frequentes viagens internacionais. Já Suellen Cristina foi convencida a viajar dias antes do Carnaval. A família de Suellen registrou um boletim de ocorrência devido ao seu desaparecimento. A Polícia Civil do Pará investiga o caso em cooperação com autoridades internacionais para encontrar Suellen e esclarecer os eventos.

