Brasileiros enfrentam tensão em Israel durante ataques iranianos Viagem de mineiras é interrompida devido ao conflito JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 00h36 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h36 )

Brasileiros que estão em Israel descrevem a tensão vivida em meio aos ataques iranianos

Brasileiros em Israel relatam momentos de tensão em meio aos ataques iranianos. Uma médica de Minas Gerais e sua mãe tiveram sua viagem interrompida em Jerusalém e buscaram abrigo em um bunker. Planejada para durar dez dias, a viagem foi encurtada pelo conflito.

As sirenes de alerta soam frequentemente, obrigando moradores e turistas a se refugiarem em abrigos subterrâneos. Gustavo Pereira, brasileiro residente em Jerusalém há mais de uma década, menciona a necessidade constante de proteção à noite.

O guia turístico Uri Blankfeld, que se mudou de São Paulo para Israel em 2017, comenta que sua família espera antes de deixar o abrigo devido ao risco de fragmentos de foguetes caírem.

Atualmente, cerca de 12 mil brasileiros vivem em Israel. A embaixada do Brasil em Tel Aviv orienta que todos permaneçam próximos a abrigos. A família mineira conseguiu deixar Israel por via terrestre e já está na Jordânia, aguardando voo para a Turquia antes do retorno ao Brasil.

