BRB avança na aquisição do Banco Master com aval do Cade Negócio de R$ 2 bilhões depende agora apenas da aprovação do Banco Central 18/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 18/06/2025 - 00h35 )

Cade aprova a compra do Banco Master pelo BRB; negociação ainda precisa do aval do BC

O BRB recebeu aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para adquirir o Banco Master em uma transação avaliada em R$ 2 bilhões. A operação não encontrou restrições e aguarda somente a autorização do Banco Central para ser concluída.

Com a compra, o BRB controlará 58% do capital do Banco Master, incluindo 49% das ações ordinárias com direito a voto e todas as ações preferenciais. Caso não haja objeções legais ou recursos de terceiros, a decisão do Cade se tornará definitiva em 15 dias.

Anunciada em março, a aquisição prevê um aumento no quadro de funcionários do BRB e um lucro estimado de R$ 2 bilhões nos próximos cinco anos. A liberação sem restrições pelo Cade indica que a concorrência no mercado não será prejudicada.

A efetivação da compra depende apenas da aprovação final do Banco Central. Até agora, nenhuma das instituições envolvidas comentou sobre a decisão recente.

