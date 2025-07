BRICS rejeita críticas de Trump em encontro entre Lula e Modi Brasil e Índia buscam assento permanente no Conselho de Segurança da ONU JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 00h48 (Atualizado em 09/07/2025 - 00h48 ) twitter

Presidente Lula afirma que países do BRICS não vão aceitar reclamações de Donald Trump

O presidente Lula destacou durante um encontro com Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, que os países do BRICS não aceitam interferências externas, em resposta às críticas de Donald Trump. No evento realizado em Brasília, foram assinados seis acordos bilaterais nas áreas de segurança, agricultura, energia renovável e transformação digital.

Narendra Modi apontou a meta de alcançar um comércio de US$ 20 bilhões entre Brasil e Índia nos próximos anos. Lula aproveitou a ocasião para defender a inclusão do Brasil e da Índia como membros permanentes no Conselho de Segurança da ONU, ressaltando a importância dos dois países na luta contra a fome e as mudanças climáticas.

Além disso, Lula sublinhou que a integração dos países no conselho é vital para enfrentar desafios globais, destacando as alianças naturais entre as nações do BRICS.

Assista ao vídeo - Presidente Lula afirma que países do BRICS não vão aceitar reclamações de Donald Trump

