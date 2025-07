Deputado Junior Mano (PSB-CE) é alvo de operação da PF por suspeita de desvio de recursos públicos

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na Câmara dos Deputados em uma operação que investiga o desvio de recursos públicos para financiar campanhas eleitorais no Ceará. O deputado federal Júnior Mano, do PSB, é suspeito de usar emendas parlamentares para compra de votos e direcionamento de recursos. A operação, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, envolveu buscas em Brasília e em cinco municípios cearenses. O caso apura a manipulação de licitações e o favorecimento de empresas ligadas ao esquema, e já resultou no bloqueio de mais de R$ 54 milhões.



