BRICS: Segurança aérea continua no Rio até saída dos líderes Interceptação de aviões e drones marca defesa durante cúpula JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 21h52 (Atualizado em 07/07/2025 - 21h52 )

A cúpula do BRICS terminou suas atividades no Rio de Janeiro, mas as medidas de segurança aérea permanecem em vigor até a partida dos chefes de Estado. Desde sexta-feira, dois aviões e um helicóptero foram interceptados pelas forças de segurança, além de terem sido detectados 81 drones próximos à área restrita.

Para assegurar vigilância contínua, caças da Força Aérea Brasileira foram reabastecidos em pleno voo por um avião tanque. Essa estratégia permitiu que as aeronaves permanecessem no ar sem necessidade de pouso, garantindo a proteção do espaço aéreo durante o evento.

Assista ao vídeo - BRICS: medidas de segurança do espaço aéreo permanecerão até que os chefes de Estado deixem o RJ

