Briga entre torcidas suspende jogo da Sul-Americana
Independiente e Universidad de Chile podem ser eliminados após tumulto
Uma briga entre torcedores do Independiente, da Argentina, e da Universidad de Chile resultou na suspensão de uma partida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O incidente ocorreu em Avellaneda, Argentina, e as equipes podem ser eliminadas do torneio.
O tumulto começou quando a torcida do Independiente invadiu a área dos torcedores chilenos. A situação se agravou com agressões usando pedaços de ferro, resultando em duas pessoas gravemente feridas e um torcedor caindo da arquibancada. Felizmente, ele passa bem. Cerca de 100 torcedores foram presos.
A Confederação Sul-Americana de Futebol está investigando o ocorrido para determinar as penalidades. A partida estava empatada em 1 a 1 no segundo tempo quando foi interrompida.
Assista ao vídeo - Após briga generalizada, Independiente e Universidad de Chile podem ser eliminados da Sul-Americana
