Briga entre torcidas suspende jogo da Sul-Americana

Independiente e Universidad de Chile podem ser eliminados após tumulto

  • Partida da Copa Sul-Americana entre Independiente e Universidad de Chile foi suspensa devido a briga entre torcidas.
  • Incidente ocorreu em Avellaneda, Argentina, com a torcida do Independiente invadindo a área dos chilenos.
  • Duas pessoas ficaram gravemente feridas e cerca de 100 torcedores foram presos.
  • Confederação Sul-Americana está investigando o evento para possíveis penalidades às equipes.

 

Uma briga entre torcedores do Independiente, da Argentina, e da Universidad de Chile resultou na suspensão de uma partida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O incidente ocorreu em Avellaneda, Argentina, e as equipes podem ser eliminadas do torneio.

O tumulto começou quando a torcida do Independiente invadiu a área dos torcedores chilenos. A situação se agravou com agressões usando pedaços de ferro, resultando em duas pessoas gravemente feridas e um torcedor caindo da arquibancada. Felizmente, ele passa bem. Cerca de 100 torcedores foram presos.

A Confederação Sul-Americana de Futebol está investigando o ocorrido para determinar as penalidades. A partida estava empatada em 1 a 1 no segundo tempo quando foi interrompida.

Perguntas e Respostas

O que motivou a suspensão do jogo entre Independiente e Universidad de Chile?


A suspensão do jogo ocorreu devido a uma briga entre torcedores do Independiente, da Argentina, e da Universidad de Chile, que resultou em agressões e feridos.

Quais foram as consequências da briga entre as torcidas?


O tumulto resultou em duas pessoas gravemente feridas, um torcedor que caiu da arquibancada, além de cerca de 100 torcedores presos. As equipes podem ser eliminadas do torneio.

Onde o incidente aconteceu e em que situação o jogo foi interrompido?


O incidente ocorreu em Avellaneda, Argentina, durante uma partida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, que estava empatada em 1 a 1 no segundo tempo quando foi interrompida.

O que a Confederação Sul-Americana de Futebol está fazendo em relação ao ocorrido?

A Confederação Sul-Americana de Futebol está investigando o ocorrido para determinar as penalidades a serem aplicadas.

