Briga entre torcidas suspende jogo da Sul-Americana Independiente e Universidad de Chile podem ser eliminados após tumulto JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 00h58 (Atualizado em 22/08/2025 - 00h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Partida da Copa Sul-Americana entre Independiente e Universidad de Chile foi suspensa devido a briga entre torcidas.

Incidente ocorreu em Avellaneda, Argentina, com a torcida do Independiente invadindo a área dos chilenos.

Duas pessoas ficaram gravemente feridas e cerca de 100 torcedores foram presos.

Confederação Sul-Americana está investigando o evento para possíveis penalidades às equipes.

Após briga generalizada, Independiente e Universidad de Chile podem ser eliminados da Sul-Americana

Uma briga entre torcedores do Independiente, da Argentina, e da Universidad de Chile resultou na suspensão de uma partida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O incidente ocorreu em Avellaneda, Argentina, e as equipes podem ser eliminadas do torneio.

O tumulto começou quando a torcida do Independiente invadiu a área dos torcedores chilenos. A situação se agravou com agressões usando pedaços de ferro, resultando em duas pessoas gravemente feridas e um torcedor caindo da arquibancada. Felizmente, ele passa bem. Cerca de 100 torcedores foram presos.

A Confederação Sul-Americana de Futebol está investigando o ocorrido para determinar as penalidades. A partida estava empatada em 1 a 1 no segundo tempo quando foi interrompida.

Perguntas e Respostas

O que motivou a suspensão do jogo entre Independiente e Universidad de Chile?

‌



A suspensão do jogo ocorreu devido a uma briga entre torcedores do Independiente, da Argentina, e da Universidad de Chile, que resultou em agressões e feridos.

Quais foram as consequências da briga entre as torcidas?

‌



O tumulto resultou em duas pessoas gravemente feridas, um torcedor que caiu da arquibancada, além de cerca de 100 torcedores presos. As equipes podem ser eliminadas do torneio.

Onde o incidente aconteceu e em que situação o jogo foi interrompido?

‌



O incidente ocorreu em Avellaneda, Argentina, durante uma partida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, que estava empatada em 1 a 1 no segundo tempo quando foi interrompida.

O que a Confederação Sul-Americana de Futebol está fazendo em relação ao ocorrido?

A Confederação Sul-Americana de Futebol está investigando o ocorrido para determinar as penalidades a serem aplicadas.

Assista ao vídeo - Após briga generalizada, Independiente e Universidad de Chile podem ser eliminados da Sul-Americana

Veja também

‌



Polícia Federal aponta que Jair Bolsonaro encaminhou mais de 300 vídeos durante período em que já estava proibido de usar as redes sociais

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 21/08/2025 Duas explosões próximas a base aérea na Colômbia deixam ao menos seis mortos Lula participa de entrega de 400 unidades móveis para tratamento dentário no interior de São Paulo Primeira reunião da CPMI do INSS está marcada para a próxima terça-feira (26) Minuto JR: Operação captura 26 membros do Comando Vermelho no Ceará Suspeitos de provocar rombo de R$ 110 milhões ao sistema financeiro são presos Homem é preso em SP por vender anabolizantes e medicamentos controlados em academias e na internet Brasil se torna um dos destinos mais atrativos para os festivais de música Donos da Camisaria Colombo são alvo de operação contra fraude em São Paulo Bolsonaro teria movimentado mais de R$ 30 milhões em menos de um ano, segundo a PF Motoristas se recusam a fazer teste do bafômetro para tentar escapar da prisão em flagrante JR Dinheiro: empréstimos são a segunda maior causa de inadimplência no Brasil, revela levantamento Grupo de torcedores do Internacional agride integrantes de canal de internet Após briga generalizada, Independiente e Universidad de Chile podem ser eliminados da Sul-Americana PF indicia mais 22 pessoas pelo roubo ao Aeroporto de Caxias do Sul, no interior gaúcho Benjamin Netanyahu afirma que Israel vai manter ofensiva no território palestino EUA enviam mais três navios de guerra para a costa da Venezuela Minuto JR Mundo: Mais de mil bombeiros trabalham para conter um incêndio florestal na Califórnia Câmara dos Deputados aprova PL contra a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira (22)

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!