Bruno Henrique, do Flamengo, é indiciado por fraude e estelionato Jogador pode enfrentar suspensão e até seis anos de prisão por fraude esportiva JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 20h51 (Atualizado em 16/04/2025 - 20h51 )

Jogador do Flamengo pode pegar até seis anos de prisão após ser indiciado por fraude e estelionato

O jogador Bruno Henrique, do Flamengo, foi indiciado por fraude esportiva e estelionato pela Polícia Federal. A investigação aponta que ele teria forçado a aplicação de um cartão amarelo durante uma partida do Campeonato Brasileiro para beneficiar apostadores, incluindo seu irmão.

As suspeitas surgiram após alertas de casas de apostas sobre possíveis manipulações no jogo entre Flamengo e Santos. Conversas entre Bruno Henrique e seu irmão, Wander Nunes Pinto, foram destacadas no relatório da investigação. Além de Bruno Henrique, outras nove pessoas também foram indiciadas.

O Flamengo declarou não ter sido oficialmente informado sobre o caso, mas ressaltou que o jogador é considerado inocente até julgamento. Bruno Henrique ainda não comentou sobre as acusações. Especialistas indicam que o indiciamento pode levar à reabertura do caso na justiça esportiva.

