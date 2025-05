Bruno Henrique falta à audiência sobre manipulação de resultados Atacante do Flamengo é investigado por cartão amarelo suspeito no Brasileirão JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 00h12 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h12 ) twitter

Bruno Henrique, do Flamengo, falta à audiência online sobre suposta manipulação de resultados

O jogador Bruno Henrique, atacante do Flamengo, não compareceu à audiência online sobre suposta manipulação de resultados. Ele alegou que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva alterou o horário do depoimento para um período em que estava em treinamento no clube. A presença dele não era obrigatória e a audiência será remarcada. Bruno Henrique está sendo investigado por ter recebido um cartão amarelo deliberadamente no Campeonato Brasileiro para beneficiar apostadores.

