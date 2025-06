Buscas por Madeleine McCann são retomadas em Portugal Operação envolve polícias de Portugal e Alemanha em áreas do Algarve JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 00h16 (Atualizado em 04/06/2025 - 00h16 ) twitter

Caso Madeleine McCann: polícias retomam as buscas por menina desaparecida há 18 anos

As polícias de Portugal e da Alemanha reiniciaram hoje as buscas por Madeleine McCann, desaparecida há 18 anos. A operação ocorre em 21 áreas próximas ao resort onde a menina foi vista pela última vez no sul de Portugal. Esta ação foi solicitada pelo Ministério Público da Alemanha, que investiga o caso desde 2020.

Nesse ano, Christian Bruckner foi identificado como o principal suspeito; ele está preso na Alemanha por outro crime. Apesar das suspeitas contra Bruckner, não há provas suficientes para acusá-lo formalmente pelo desaparecimento de Madeleine em maio de 2007, quando ela tinha três anos. Cerca de 30 investigadores alemães estão envolvidos nas buscas até sexta-feira.

