Principal avenida do RJ é fechada após confronto entre policiais e criminosos no Complexo de Israel

Um confronto entre policiais e criminosos no Complexo de Israel, uma das regiões mais perigosas do Rio de Janeiro, fechou escolas, unidades de saúde e a principal avenida da cidade. O trânsito parou por 45 minutos, esta manhã (3), na Avenida Brasil. A troca de tiros também comprometeu a circulação de trens e ônibus. Por medidas de segurança, 16 escolas e três unidades de saúde ficaram fechadas. A operação tinha como objetivo combater os criminosos que roubam carros e cargas na região, além de promover disputas territoriais armadas no complexo de Israel. Os policiais também estiveram no local onde era a mansão de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, chefe do tráfico no complexo de Israel. Lá, os agentes aterraram o lago onde o criminoso criava carpas. O traficante está foragido.



