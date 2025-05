Câmara dos Deputados contesta decisão do STF sobre sobras eleitorais Recurso busca postergar mudanças para preservar mandatos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 22h16 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h17 ) twitter

Câmara dos Deputados recorre ao STF contra decisão que altera as regras das sobras eleitorais

A Câmara dos Deputados recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão que alterou as regras das sobras eleitorais, com efeitos já nas eleições de 2022. No recurso, a Câmara defende que a decisão deveria valer apenas a partir das eleições de 2024, visando evitar que sete deputados percam seus mandatos. A Casa argumenta que essa decisão viola o princípio da segurança jurídica, que exige um intervalo mínimo de um ano entre a aprovação de novas regras eleitorais e sua aplicação.

