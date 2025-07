Câmara dos Deputados discute punições mais severas para abandono de animais Projeto propõe classificar abandono como infração de trânsito gravíssima JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 00h43 (Atualizado em 09/07/2025 - 00h43 ) twitter

Projeto de lei em discussão na Câmara prevê punição para motoristas que abandonarem animais na rua

Um projeto de lei em discussão na Câmara dos Deputados busca endurecer as punições para motoristas que abandonam animais nas ruas. A proposta pretende classificar essa prática como infração gravíssima de trânsito, resultando em multa e suspensão da carteira de habilitação por até 18 meses.

O abandono de animais é atualmente considerado crime ambiental, com penas variando de três meses a um ano de detenção. Em casos envolvendo cães e gatos, as penalidades podem chegar a cinco anos de reclusão, além de multa e perda da guarda do animal.

A advogada especialista em direito animal explica que a legislação atual não enquadra facilmente o abandono como maus tratos, dificultando a aplicação das penalidades. O novo projeto visa facilitar a fiscalização e aumentar a conscientização pública, permitindo que a população atue como fiscalizadora e denuncie casos.

