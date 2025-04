Câmara inicia discussão sobre isenção de IR para rendas até R$ 5 mil Arthur Lira será o relator da proposta que pode beneficiar milhões JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 23h50 (Atualizado em 03/04/2025 - 23h50 ) twitter

Câmara define Arthur Lira como relator da proposta de isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados começou a analisar um projeto que propõe isentar do Imposto de Renda aqueles que recebem até R$ 5 mil por mês. A medida pode beneficiar cerca de 10 milhões de pessoas. Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, presidirá a comissão especial responsável pela discussão, enquanto o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, atuará como relator.

O governo federal considera o projeto prioritário e sugere cobrir o custo de R$ 26 bilhões com um novo imposto de 10% sobre rendas superiores a R$ 50 mil mensais e sobre lucros enviados ao exterior. No entanto, há debates no Congresso sobre a origem desses recursos. O partido Progressistas apresentou uma alternativa que propõe tributar progressivamente rendas acima de R$ 150 mil por mês, com alíquotas que podem chegar a 15% para rendas anuais superiores a R$ 1 bilhão.

A proposta visa também proteger microempresas e profissionais liberais, como médicos e advogados, de novas taxações. O Congresso busca aprimorar a proposta inicial do governo, garantindo que a isenção para rendas até R$ 5 mil seja mantida sem retrocessos.

