Câmara votará urgência do projeto que revoga aumento do IOF na segunda-feira (16) Decisão contraria acordo entre governo federal, Senado e lideranças partidárias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 20h07 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h07 )

Câmara vota na segunda (16) a urgência do projeto de lei que derruba o aumento do IOF

A Câmara dos Deputados agendou para a próxima segunda-feira (16) a votação da urgência do Projeto de Lei que busca revogar o aumento do IOF. Essa decisão desafia um acordo prévio entre o governo federal, o Senado e lideranças partidárias. A Medida Provisória proposta pelo Executivo sugere novas alíquotas para diversos tipos de investimento para aumentar a arrecadação. Se aprovada, a urgência permitirá que o projeto seja analisado diretamente no Plenário, sem passar por comissões. Enquanto a oposição defende cortes de gastos em vez de novos tributos, a base governista considera a proposta essencial para manter o equilíbrio fiscal.

