Drones interrompem pousos e decolagens por quase uma hora no Aeroporto de Guarulhos (SP)

A presença de drones interrompeu pousos e decolagens no maior aeroporto do país, em Guarulhos (SP), por quase uma hora. Seis voos foram cancelados e 35 foram desviados. Os drones, segundo a polícia, seriam usados para desviar a atenção da segurança para embarcar 160 kg de pasta base de cocaína no Aeroporto Internacional de São Paulo. A droga iria para Johanesburgo, na África do Sul.



