Dez traficantes são presos em operação contra o Comando Vermelho na comunidade Vila Kennedy (RJ)

Dez traficantes foram presos, no Rio de Janeiro, em uma operação contra o Comando Vermelho na comunidade Vila Kennedy, na zona oeste da cidade. Os suspeitos são investigados por tráfico de drogas, homicídios e extorsão a motoristas do transporte alternativo e a comerciantes. Eles também estariam impondo toque de recolher aos moradores. Motos roubadas também foram recuperadas pela polícia.



