Caminhão colide com passarela em São Paulo; cegonha tomba em Porto Alegre Acidentes com caminhões causam transtornos em duas capitais brasileiras JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 23h28 (Atualizado em 22/07/2025 - 23h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caminhão que transportava máquina de 13 toneladas atinge passarela na zona sul de SP

Em São Paulo, um caminhão transportando uma máquina de cerca de 13 toneladas colidiu com uma passarela na zona sul, exigindo duas horas de trabalho para sua remoção. O motorista seguia para Uberlândia, Minas Gerais.

Em Porto Alegre, um caminhão cegonha carregado com sete carros novos tombou ao fazer uma curva. Um dos veículos caiu de uma altura superior a 20 metros. Apesar do acidente, o motorista sofreu apenas ferimentos leves e não houve feridos entre os moradores próximos. O incidente resultou na interdição temporária das pistas e desvio do tráfego.

Assista ao vídeo - Caminhão que transportava máquina de 13 toneladas atinge passarela na zona sul de SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!