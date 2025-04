Campanha de vacinação escolar busca imunizar crianças e adolescentes Ministério da Saúde quer vacinar 90% dos estudantes até 15 anos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/04/2025 - 23h23 (Atualizado em 14/04/2025 - 23h23 ) twitter

Vacinação nas escolas começa com meta de imunizar 90% de crianças e adolescentes até 15 anos

A campanha de vacinação nas escolas começou em todo o país com a meta de imunizar 90% das crianças e adolescentes com até 15 anos. A iniciativa do Ministério da Saúde envolve mais de 100 mil instituições de ensino e pretende vacinar cerca de 30 milhões de estudantes.

O programa oferece vacinas contra tríplice viral, bacteriana, influenza, febre amarela, meningite e HPV, conforme a faixa etária dos alunos. Em Porto Alegre, a expectativa é que 67 mil alunos sejam imunizados. A ação facilita o acesso das famílias à vacinação, garantindo que as carteirinhas estejam atualizadas e promovendo a saúde dos estudantes.

