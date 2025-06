Campos do Jordão (SP) bate recorde de frio com temperatura mínima Geada cobre vegetação e carros no município mais alto do Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/06/2025 - 00h02 (Atualizado em 14/06/2025 - 00h02 ) twitter

Campos do Jordão (SP) bate recorde de frio no ano

A cidade de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, bateu recorde de frio no ano com uma temperatura mínima próxima a 1ºC. O fenômeno trouxe geada, cobrindo a vegetação com uma fina camada de gelo. Na manhã desta sexta-feira (13), até mesmo os carros estavam cobertos pelo gelo.

Assista ao vídeo - Campos do Jordão (SP) bate recorde de frio no ano

