Capitais do Nordeste recebem alerta de temporais nesta sexta-feira (16) INMET emite alerta para Natal e Recife devido ao risco de chuvas intensas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h44 )

Confira a previsão do tempo para esta sexta (16)

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para chuvas intensas nas capitais Natal e Recife nesta sexta-feira (16). A previsão inclui tempo nublado com possibilidade de alagamentos, enchentes e deslizamentos. Durante a tarde, as temperaturas podem atingir até 29°C.

Em outras regiões, como Florianópolis, Rio de Janeiro e Cuiabá, o tempo será estável, sem previsão de chuvas, mas com baixos níveis de umidade. As temperaturas nessas áreas variam entre 26°C e 32°C. No Norte, são esperados temporais no Amazonas, Amapá, Pará e Roraima.

Para o fim de semana, Indaial em Santa Catarina terá dias ensolarados até sábado com chuva prevista para domingo. Em Mococa, interior de São Paulo, o sol predominará com temperaturas entre 27°C e 29°C.

Assista em vídeo - Confira a previsão do tempo para esta sexta (16)

