Ruas de Recife ficam alagadas após chover em menos de 24h quase o total registrado no mês passado

Ruas e avenidas do Recife e da região metropolitana ficaram alagadas. Em menos de 24 horas, choveu mais de 130 milímetros, o que é quase toda a chuva registrada no mês de abril. Na zona sul da cidade, duas pessoas morreram eletrocutadas. Janeide Felix da Silva trabalhava em um trailer vendendo refeições, quando tomou um choque. Um cliente, Winicio Wendel, tentou ajudá-la, mas também foi atingido pela descarga elétrica. Mais de 70 pessoas ficaram desabrigadas na região metropolitana do Recife por causa das fortes chuvas. Todas foram levadas para abrigos da prefeitura.



